Чим загрожує Росії зниження цін на нафту

Колишній прем'єр-міністр Росії Міхаїл Касьянов заявив про те, що зниження цін на нафту до 40 доларів за барель протягом року могло б спричинити фінансовий дефіцит для Росії.

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За його словами, таке падіння світових цін зможе завдати більшої шкоди російській економіці, ніж санкції Заходу. За його словами, це створить серйозний дефіцит фінансів для продовження військових дій: якщо військові витрати складуть 15% ВВП – це буде катастрофою для Росії.

Якщо одночасно спрацьовують два чинники: необхідність подальшого збільшення військових витрат і зменшення доходів, як наслідок зниження ціни на барель нафти до 40 доларів, це означатиме, що всього один рік, до кінця 2025 року, у них не залишиться ресурсу,

– сказав Касьянов.

Як нагадав Касьянов, у 2021 році доходи від експорту нафти та газу складали 45%, майже половину, федерального бюджету. Нині цей показник значно знизився до 30%, адже Європі вдалось прожити без російського газу.

Європі вдалося прожити взагалі без російського газу. Повністю. І зараз Путін не знає, що робити з природним газом. Це дуже велика проблема. Минулого року "Газпром" отримав збиток у 7 мільярдів доларів, тоді як протягом попередніх 25 років був абсолютно прибутковим. З величезним прибутком 15 мільярдів доларів США на рік після сплати всіх податків. І зараз "Газпром" у складній ситуації,

– сказав Касьянов.

Відтак, Касьянов закликав Захід подвоїти підтримку України, аби війна закінчилася протягом року.