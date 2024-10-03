Чем грозит России снижение цен на нефть

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов заявил о том, что снижение цен на нефть до 40 долларов за баррель в течение года могло бы вызвать финансовый дефицит для России.

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По его словам, такое падение мировых цен сможет нанести больший вред российской экономике, чем санкции Запада. По его словам, это создаст серьезный дефицит финансов для продолжения военных действий: если военные расходы составят 15% ВВП – это будет катастрофой для России.

Если одновременно срабатывают два фактора: необходимость дальнейшего увеличения военных расходов и уменьшение доходов, как следствие снижения цены на баррель нефти до 40 долларов, это будет означать, что всего один год, до конца 2025 года, у них не останется ресурса,

– сказал Касьянов.

Как напомнил Касьянов, в 2021 году доходы от экспорта нефти и газа составляли 45%, почти половину, федерального бюджета. Сейчас этот показатель значительно снизился до 30%, ведь Европе удалось прожить без российского газа.

Европе удалось прожить вообще без российского газа. Полностью. И сейчас Путин не знает, что делать с природным газом. Это очень большая проблема. В прошлом году "Газпром" получил убыток в 7 миллиардов долларов, тогда как в течение предыдущих 25 лет был абсолютно прибыльным. С огромной прибылью 15 миллиардов долларов США в год после уплаты всех налогов. И сейчас "Газпром" в сложной ситуации,

– сказал Касьянов.

Поэтому, Касьянов призвал Запад удвоить поддержку Украины, чтобы война закончилась в течение года.