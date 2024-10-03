Інфляція пришвидшилася, гривня девальвує: куди краще вкладати гроші в Україні

Про це і не тільки 24 Каналу розповіли Олександр Печерицин, директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку, та Сергій Колодій, головний експерт з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку.

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Чому інфляція в Україні прискорилася

Перш за все варто розуміти, що інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, яке відображає зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

Як розповіли фахівці Райффайзен Банку, в Україні мав місце статистичний ефект низької бази порівняння через сприятливу цінову динаміку на деякі продукти у попередньому році. Це був період позитивних сюрпризів, які значно уповільнювали показники інфляції.

Вже у 2024 році це зіграло в інший бік, прискорюючи інфляцію, особливо у серпні:

За оцінкою, прискорення інфляції з 3,3% до 7,5% рік до року в літні місяці було забезпечено на 2,7 відсоткових пункта ефектом бази порівняння.

А підвищення тарифів на світло стало додатковим фактором у червні – це додало до інфляції ще 0,9 відсоткових пункта,



Динаміка росту цін в Україні з 2020 по 2024 роки / Інфографіка Райффайзен Банку

Також вплинули порівняно низькі врожаї окремих видів овочів та фруктів. Відтак ціни на яйця та овочі у серпні зросли на 7,1% м/м та 5,2% м/м відповідно, а сезонне падіння цін на фрукти (-7,4% м/м) частково компенсувало негативний ефект, але недостатньо.



Ціни на яйця та овочі у серпні зросли / Фото Shutterstock

Олександр Печерицин Директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Висока продовольча інфляція не була єдиним чинником прискорення, адже місячна базова інфляція, а це 0,7%, у серпні перевищила динаміку зростання загальної інфляції. Це вказує також на вплив фундаментальних макроекономічних факторів, пов'язаних із девальвацією гривні, проблемами з постачанням електроенергії та дефіцитом робочої сили.



Рівень базової інфляції та облікової ставки, а також, індекс споживчих цін з 2020 по 2024 роки / Інфографіка Райффайзен Банку

Таким чином ці фактори сприяли зростанню виробничих витрат. А це, своєю чергою, збільшило індекс цін виробників у річному вимірі в останні місяці вище рівня 30% річних. Звичайно, бізнес почав поступово перекладати ці витрати на кінцевих споживачів.

Сергій Колодій Головний експерт з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Ми вважаємо, що у серпні вплив проінфляційних факторів був найбільш відчутним. Тому ми очікуємо, що прискорення річної інфляції буде сповільнено до кінця року. З іншого боку, нещодавнє підвищення акцизів на пальне, перенесення високих виробничих витрат на кінцевих споживачів та потенційне підвищення податкових ставок збережуть прискорення інфляції найближчими місяцями до 9,2% на кінець 2024 року.

Чого чекати на валютному ринку

Експерти пояснюють, що ситуація на валютному ринку багато в чому залежатиме від надходження зовнішнього фінансування. У випадку, коли коштів надходитиме достатньо, дисбаланс на ринку компенсовуватиметься, адже зменшуватиметься дефіцит та стабілізуватиметься курс.

Водночас це ще й формуватиме достатні золотовалютні резерви:

На початку повномасштабної війни резерви складали всього 28 мільярдів доларів,

У липні 2022 року вони впали до 22 мільярдів доларів,

Водночас на кінець серпня 2024 року резерви Нацбанку вже перевищили позначку 42 мільярди доларів, що є другим найкращим результатом в історії України.



Якими золотовалютними резервами володіє Україна / Інфографіка Райффайзен Банку

Сергій Колодій Головний експерт з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Це означає, що в Нацбанку є достатні ресурси для підтримки гривні й ринку, принаймні у середньостроковій перспективі. Проте при наявності значного дефіциту зовнішньої торгівлі, виключно підтримка стабільного обмінного курсу не є оптимальною для зменшення зовнішніх дисбалансів і стимулювання експорту. Тому перехід Нацбанку у жовтні минулого року від режиму фіксованого курсу до проміжного режиму "керованої гнучкості", а надалі – до режиму плаваючого валютного курсу допоможе вирівняти дисбаланси на ринку і зменшити потенційний дефіцит валюти на ньому.



В Нацбанку є достатні ресурси для підтримки гривні й ринку / Фото 24 Канал

Цікаво, що навіть у мирний час гривня знижувалася до долара через крихкість економіки, слабку диверсифікацію експорту та більш високі темпи інфляції.

Наприклад, Нацбанк намагається підтримувати середньострокові темпи інфляції на рівні 5%, але США та Європейський союз мають мету у 2%.

Саме тому через відмінності темпів інфляції гривня має помірно девальвувати, тобто знижуватися, принаймні на 3% щороку. На практиці середні темпи девальвації склали 5,7% з грудня 2014 року по грудень 2021 року.

Водночас, за словами фахівців Райффайзен Банку, в теперішній ситуації темпи девальвації мають навіть прискоритись. Це насамперед для того, щоб покращити експортні можливості й знизити імпорт. Однак тут є тонка межа, адже темпи не можуть бути більшими за дохідності за гривневими активами.

Олександр Печерицин Директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Це і є основним чинником комбінованого підходу Нацбанку відносно стабілізації обмінного курсу, де регулятор через валютні інтервенції обмежує рівень девальвації. Очікуємо, що за підсумками 2024 року темпи девальвації гривні до долара не перевищать 11%.

Експерти погоджуються, що є оптимальним рівнем як для підтримки привабливості інвестицій у гривневі активи, так і для забезпечення привабливості українських товарів на ринку.

Як українцям краще заощаджувати

Банкіри Олександр Печерицин та Сергій Колодій кажуть, що традиційним засобом збереження заощаджень українців є саме купівля валюти.

Зауважте! Основною валютою залишається долар США, але попит на євро теж зростає. Водночас інфляція присутня як в США, так і Євросоюзі.

Простим способом уникнення інфляції долара та євро є валютні депозити , але ставки за ними нині низькі,

, але ставки за ними нині низькі, Відносно новим засобом є купівля валютних ОВДП , що можливо зробити навіть онлайн,

, що можливо зробити навіть онлайн, Інвестиції у гривневі активи також генерують доходи, що перекривають інфляцію та девальвацію,



Вберегти свої заощадження від інфляції можна, зокрема, завдяки валютним депозитам / Фото Shutterstock

Цікаво! Три роки тому, у вересні 2021 року, долар коштував 26,4 гривні, а середньорічний темп зростання курсу склав 16,2%. Це нижче за дохідність трирічних ОВДП – близько 17%, що підтримує їх привабливість для інвестування.

Відтак на сьогодні дохідність за довгостроковими гривневими ОВДП перевищує очікувану інфляцію й темпи девальвації гривні. Тому представники Райффайзен Банку вважають, що це є доцільний засіб збереження заощаджень.