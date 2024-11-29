У девальвації рубля зацікавлені 2 великі структури: Мінфін та експортери. Колишній співробітник КДБ Сергій Жирнов пояснив 24 Каналу, що їм це вигідно з деяких причин.

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Кому вигідне знецінення рубля та хто від цього постраждає

За словами Жирнова, падіння рубля вигідне 2 структурам:

міністерству фінансів. Йому необхідно наповнювати податками держбюджет, у якому дуже великий дефіцит. Знецінення російської валюти допоможе швидше це зробити;

експортери. Вони продають свої товари за кордон і отриману валюту конвертують в рублі. У такий спосіб більше їх отримують.

Так і наповнюється російський бюджет. Чим більше рублів, тим більше податків. Відповідно Мінфін отримує з цієї справи більше доходів у казну.

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Девальвація рубля невигідна лише тим, хто купує іноземні товари. Імпортери вимушені на 10% платити більше.

З огляду на це, постраждає російське населення. Імпортні товари коштуватимуть набагато дорожче, ніж раніше.

Також здорожчання відчує військово-промисловий комплекс. Оскільки закуповує компоненти за кордоном. Російської електроніки немає. Вона купується обхідними шляхами, у найкращому випадку в Китаю,

– наголосив Сергій Жирнов.

Але навіть такий розвиток подій не є катастрофічним. Не потрібно вважати, що російська економіка впаде через місяць і через це росіяни вийдуть на протест. Таке навряд станеться.