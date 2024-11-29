В девальвации рубля заинтересованы 2 крупные структуры: Минфин и экспортеры. Бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов объяснил 24 Каналу, что им это выгодно по некоторым причинам.
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Кому выгодно обесценивание рубля и кто от этого пострадает
По словам Жирнова, падение рубля выгодно 2 структурам:
- министерству финансов. Ему необходимо наполнять налогами госбюджет, в котором очень большой дефицит. Обесценивание российской валюты поможет быстрее это сделать;
- экспортеры. Они продают свои товары за границу и полученную валюту конвертируют в рубли. Таким образом больше их получают.
Так и наполняется российский бюджет. Чем больше рублей, тем больше налогов. Соответственно Минфин получает с этого дела больше доходов в казну.
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Девальвация рубля невыгодна только тем, кто покупает иностранные товары. Импортеры вынуждены на 10% платить больше.
Учитывая это, пострадает российское население. Импортные товары будут стоить гораздо дороже, чем раньше.
Также подорожание почувствует военно-промышленный комплекс. Поскольку закупает компоненты за рубежом. Российской электроники нет. Она покупается обходными путями, в лучшем случае в Китае,
– отметил Сергей Жирнов.
Но даже такое развитие событий не является катастрофическим. Не нужно считать, что российская экономика упадет через месяц и поэтому россияне выйдут на протест. Такое вряд ли произойдет.