У Кремлі прокоментували обвал рубля

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів на питання журналіста про стрімке зростання курсу долара США щодо російського рубля. Він зробив заяву під час зустрічі президента Росії Володимира Путіна та лідера Казахстану Касима-Жомарта Токаєва. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Пєсков запитав у журналіста, у якій зарплаті він отримує зарплату, натякаючи на національну валюту. Мовляв, росіяни не помітять підвищення курсу валют, оскільки заробляють в рублях. Крім того, він навів приклад торгівлі з Казахстаном. За його словами, левова частка всіх взаєморозрахунків із Казахстаном здійснюється в рублях і в тенге.

Станом на 28 листопада курс долара в Росії коливається на рівні 109,9 рубля, за даними Google Фінанси. Російська валюта зміцнила свої позиції на 2,78% після трьох днів стрімкого знецінення. Проте долар все одно утримується вище важливого психологічного рівня – 100 рублів.