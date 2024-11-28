Чому російський рубль обвалився в ціні

Український економіст Олег Пендзин в ексклюзивному коментарі 24 Каналу прокоментував обвал рубля, який фіксували в останні дні. Нагадаємо, що у середу, 27 листопада, курс піковому рівні сягнув понад 114 рублів за долар.

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За словами експерта, це є досить тривалий процес, тобто кількість перейшла на в якісний розвиток і, власне, стрибок оцей відбувся.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу В принципі це є наслідком демонстраційних обмежень проти "Газпромбанку" й інших структур, які ще залишилися пов'язаними зі світом. Це серйозно вдарило по системі розрахунків за енергоносії. Це те, що американці ввели санкції проти "Газпромбанку". І таким чином зреагував внутрішній ринок Росії.

Пендзин зауважив, що сьогодні уже почався відкат. На його думку, що курс зафіксується десь на рівні 105 – 107 рублів. Водночас в будь-якому випадку треба розуміти, що це ж підточується економіка Росії.

Важливо! Станом на 28 листопада курс зупинився на рівні 108 рублів за долар, згідно з даними Google Фінанси. Тоді як вартість євро становить 114,01 рубля.

Прогноз для рубля на 2025 рік

Олег Пендзин вважає, що у наступному році рубль буде продовжувати падати. На його думку, також дуже багато буде залежати від економічної політики Дональда Трампа.

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Крім того, експерт додав, якщо впаде ціна на нафту на світовому ринку, то рубль буде падати в ціні набагато швидше. Якщо санкційні обмеження будуть діяти жорсткіше, то російська валюта буде втрачати позиції.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Тобто на ділі є дуже багато чинників, які можуть впливати на курс рубля.

Пендзин підмітив, що курс – це індикатор, який показує, що робиться в середині економіки. Тож, чим складніше буде російській економіці виживати, тим гірше буде курс рубля.