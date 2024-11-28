Почему российский рубль обвалился в цене

Украинский экономист Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии 24 Канала прокомментировал обвал рубля, который фиксировали в последние дни. Напомним, что в среду, 27 ноября, курс на пиковом уровне достиг более 114 рублей за доллар.

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По словам эксперта, это достаточно длительный процесс, то есть количество перешло в качественное развитие и, собственно, скачок этот состоялся.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба В принципе это является следствием демонстрационных ограничений против "Газпромбанка" и других структур, которые еще остались связанными с миром. Это серьезно ударило по системе расчетов за энергоносители. Это то, что американцы ввели санкции против "Газпромбанка". И таким образом среагировал внутренний рынок России.

Пендзин заметил, что сегодня уже начался откат. По его мнению, что курс зафиксируется где-то на уровне 105 – 107 рублей. В то же время в любом случае надо понимать, что это же подтачивается экономика России.

Важно! По состоянию на 28 ноября курс остановился на уровне 108 рублей за доллар, согласно данным Google Финансы. Тогда как стоимость евро составляет 114,01 рубля.

Прогноз для рубля на 2025 год

Олег Пендзин считает, что в следующем году рубль будет продолжать падать. По его мнению, также очень многое будет зависеть от экономической политики Дональда Трампа.

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Кроме того, эксперт добавил, если упадет цена на нефть на мировом рынке, то рубль будет падать в цене гораздо быстрее. Если санкционные ограничения будут действовать жестче, то российская валюта будет терять позиции.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба То есть на деле есть очень много факторов, которые могут влиять на курс рубля.

Пендзин подметил, что курс – это индикатор, который показывает, что делается внутри экономики. Поэтому, чем сложнее будет российской экономике выживать, тем хуже будет курс рубля.