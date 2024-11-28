Скільки Україна отримає грошей від партнерів до кінця року

Україна очікує отримати приблизно 8 мільярдів доларів до кінця 2024 року. Про це сказав Сергій Марченко під час пресконференції, передає 24 Канал.

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Міністр фінансів заявив, що перше за все йдеться про кошти від Європейського Союзу – 4,4 мільярда доларів. Тоді як Світовий банк має надати 1 мільярд доларів. Водночас урядовець додав, що у нас є програми, які реалізуються за сприяння Світового банку.

Для прикладу, йдеться про програму "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) та "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN).

За словами урядовця, для цих програм використовуються гарантії від інших урядів. Зокрема, Японії. Загалом ці проєкти оцінюють в приблизно 2 мільярди доларів.