Ситуація на азійських ринках

Індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI знизився на 1%.

знизився на 1%. Австралійські акції – на 0,4%.

– на 0,4%. Японський фондовий індекс Nikkei – на 0,1%.

– на 0,1%. Гонконзький індекс Hang Seng – на 1,1%.

– на 1,1%. Китайський CSI 300 – на 0,4%.

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Аналітики Reuters зауважили, що проблеми в секторі нерухомості вплинули на ринки, оскільки в жовтні ціни на нове житло в Китаї падали найшвидшими темпами за останні сім років, що було викликано обмеженнями, пов'язаними з COVID 19, і загальногалузевими проблемами. Reuters.

Ситуація із загальноєвропейськими індексами

На початку торгів ф'ючерси на загальноєвропейський фондовий індекс Euro Stoxx 50 втратили 0,9%,

Ф'ючерси на німецький індекс DAX знизилися на 1%, а ф'ючерси на FTSE впали на 0,5%.

Це перервало набагато більш конструктивний тон на ринках за останні три – чотири дні,

– сказав глава макростратегії Азіатсько-Тихоокеанського регіону в State Street Global Markets.

Що з курсом валют

Долар США зріс на 0,63% щодо єни.

зріс на 0,63% щодо єни. Стерлінг втратив 0,32%.

втратив 0,32%. Австралійський долар ослаб на 0,34%.

ослаб на 0,34%. Котируваня євро не змінились.

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