Ситуація на азійських ринках
- Індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI знизився на 1%.
- Австралійські акції – на 0,4%.
- Японський фондовий індекс Nikkei – на 0,1%.
- Гонконзький індекс Hang Seng – на 1,1%.
- Китайський CSI 300 – на 0,4%.
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Аналітики Reuters зауважили, що проблеми в секторі нерухомості вплинули на ринки, оскільки в жовтні ціни на нове житло в Китаї падали найшвидшими темпами за останні сім років, що було викликано обмеженнями, пов'язаними з COVID 19, і загальногалузевими проблемами. Reuters.
Ситуація із загальноєвропейськими індексами
- На початку торгів ф'ючерси на загальноєвропейський фондовий індекс Euro Stoxx 50 втратили 0,9%,
- Ф'ючерси на німецький індекс DAX знизилися на 1%, а ф'ючерси на FTSE впали на 0,5%.
Це перервало набагато більш конструктивний тон на ринках за останні три – чотири дні,
– сказав глава макростратегії Азіатсько-Тихоокеанського регіону в State Street Global Markets.
Що з курсом валют
- Долар США зріс на 0,63% щодо єни.
- Стерлінг втратив 0,32%.
- Австралійський долар ослаб на 0,34%.
- Котируваня євро не змінились.
Падіння російської ракети на території Польщі: коротко
- 15 листопада росіяни запустили понад 90 ракет, 70 з яких було збито силами ППО. Дві ракети впали на фермерське господарство у польському селі поблизу кордону з Україною. В результаті чого загинуло двоє поляків.
- Президент Польщі Анджей Дуда екстрено скликав консультації із союзниками НАТО, де зокрема обговорили і 5 статтю статуту Альянсу. Разом з тим він зауважив, що поки не має доказів щодо того, хто саме запустив ракети, однак він припускає, що вони були російськими.
- Згодом стало відомо, що літак НАТО відстежив одну з ракет, яка впала у Польщі.
- Резонансну заяву щодо трагедії зробив і президент США Джо Байден. За його словами, ракети, які завдали руйнувань у польському селі, навряд були випущені з Росії. Однак розслідування і досі триває.