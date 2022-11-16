Ситуация на азиатских рынках

Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI снизился на 1%.

снизился на 1%. Австралийские акции – на 0,4%.

– на 0,4%. Японский фондовый индекс Nikkei – на 0,1%.

– на 0,1%. Гонконгский индекс Hang Seng – на 1,1%.

– на 1,1%. Китайский CSI 300 – на 0,4%.

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Аналитики Reuters отметили, что проблемы в секторе недвижимости повлияли на рынки, поскольку в октябре цены на новое жилье в Китае падали самыми быстрыми темпами за последние семь лет, что было вызвано ограничениями, связанными с COVID 19 и общеотраслевыми проблемами. Reuters.

Ситуация с общеевропейскими индексами

В начале торгов фьючерсы на общеевропейский фондовый индекс Euro Stoxx 50 потеряли 0,9%,

Фьючерсы на германский индекс DAX снизились на 1%, а фьючерсы на FTSE упали на 0,5%.

Это прервало гораздо более конструктивный тон на рынках за последние три – четыре дня,

– сказал глава макростратегии Азиатско-Тихоокеанского региона в State Street Global Markets.

Что с курсом валют

Доллар США вырос на 0,63% по отношению к иене.

вырос на 0,63% по отношению к иене. Стерлинг потерял 0,32%.

потерял 0,32%. Австралийский доллар ослаб на 0,34%.

ослаб на 0,34%. Котировки евро не изменились.

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