Ситуация на азиатских рынках
- Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI снизился на 1%.
- Австралийские акции – на 0,4%.
- Японский фондовый индекс Nikkei – на 0,1%.
- Гонконгский индекс Hang Seng – на 1,1%.
- Китайский CSI 300 – на 0,4%.
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Аналитики Reuters отметили, что проблемы в секторе недвижимости повлияли на рынки, поскольку в октябре цены на новое жилье в Китае падали самыми быстрыми темпами за последние семь лет, что было вызвано ограничениями, связанными с COVID 19 и общеотраслевыми проблемами. Reuters.
Ситуация с общеевропейскими индексами
- В начале торгов фьючерсы на общеевропейский фондовый индекс Euro Stoxx 50 потеряли 0,9%,
- Фьючерсы на германский индекс DAX снизились на 1%, а фьючерсы на FTSE упали на 0,5%.
Это прервало гораздо более конструктивный тон на рынках за последние три – четыре дня,
– сказал глава макростратегии Азиатско-Тихоокеанского региона в State Street Global Markets.
Что с курсом валют
- Доллар США вырос на 0,63% по отношению к иене.
- Стерлинг потерял 0,32%.
- Австралийский доллар ослаб на 0,34%.
- Котировки евро не изменились.
Падение российской ракеты на территории Польши: коротко
- 15 ноября россияне запустили более 90 ракет, 70 из которых были сбиты силами ПВО. Две ракеты упали на фермерское хозяйство в польской деревне вблизи границы с Украиной. В результате чего погибли двое поляков.
- Президент Польши Анджей Дуда экстренно созвал консультации с союзниками НАТО, где, в частности, обсудили и 5 статью устава Альянса.
- В то же он отметил, что пока нет доказательств того, кто именно запустил ракеты, однако он предполагает, что они были российскими.
- Впоследствии стало известно, что самолет НАТО отследил одну из упавших в Польше ракет.
- Резонансное заявление по поводу трагедии сделал и президент США Джо Байден. По его словам, ракеты, нанесшие разрушения в польском селе, вряд ли были выпущены из России. Однако расследование до сих пор продолжается.