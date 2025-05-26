ОВДП в доларах падають в ціні

Інвестори, які придбали доларові українські облігації, з початку року втратили 10%. Це при тому, що на початку року українські цінні папери були найпопулярнішим активом на ринку після повернення Трампа до Білого дому, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Проте українські облігації падають в ціні, оскільки сподівання на те, що Дональд Трамп виконає свої обіцянки і зможе швидко добитися миру між Росією та Україною, все більше тануть. Нагадаємо, що Трамп під час перевиборчої кампанії заявляв, що завершить війну Росії в Україні за один день. Саме після перемоги Трампа на виборах інтерес до українських облігацій суттєво зріс.

Крім того, з початку року українські активи були лідерами за прибутковістю завдяки ставкам на припинення вогню. Варто додати, що очікування миру сприяли зростанню ринку по всій Східній Європі.

Інвестиційний директор Aberdeen Investments Віктор Сабо заявив, що ситуація на ринку повернулася до рівнів, які були до виборів у США та перемоги Трампа. Він наголосив, що обіцянка Трампа забезпечити мир "зустрілася" з реальністю, де Путін не хоче миру.

Що таке ОВДП або облігації внутрішніх державних позик України Це державні боргові цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України. ОВДП використовують для залучення додаткових коштів до бюджету. Вартість облігацій може бути визначена в гривні, або в іноземній валюті.

Додають, що доларові облігації України на минулому тижні кілька разів опинялися серед найгірших показників на ринках, які розвиваються. Зокрема, облігації з терміном погашення в 2035 році торгувалися трохи вище 50 центів за долар. Це нижче 70 центів, які фіксували в лютому. Цей спад вказує на більш глибокі проблеми.

Нагадаємо, що на початку року українські облігації були в інвестиційних портфелях низки потужних компаній. Серед них BlackRock, Royal Bank of Canada та Allianz SE.