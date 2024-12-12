Після перемоги Дональда Трампа зростає інтерес до українських облігацій серії B з терміном погашення у 2035 році. Цінні папери випустили у рамках реструктуризації боргу, яку провели у вересні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Це є ознакою того, що інвестори очікують на ймовірне припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Крім того, вони сподіваються на подальшу реконструкцію України.

Що відомо про умови реструктуризації єврооблігацій:

У 2029 році Україна зможе випускати більше облігацій серії B з погашенням у 2035 і 2036 роках на 12% від суми реструктуризованого боргу;

На процес будуть впливати темпи зростання економіки України;

Цінні папери будуть приносити більші виплати, якщо темпи економічного відновлення будуть перевищувати прогнози від Міжнародного валютного фонду.

На сьогодні державні облігації-2035 з нульовим купоном торгують на рівні 59 центів за долар. Це на 10 центів більше, ніж було до перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. Нагадаємо, що американці обирали нового президента 5 листопада 2024 року.

Відомо, що низка потужних інвестиційних компаній є тримачами українських облігацій. Серед них BlackRock, Royal Bank of Canada та Allianz SE.