В чём разница между депозитами и ОВГЗ

И хотя оба инструмента преследуют схожую цель, между ними есть ряд важных отличий, о которых стоит знать перед принятием решения. Подробности объяснили эксперты платформы Нацбанка "Гаразд".

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Депозиты

Такие вклады часто называют самым простым способом уберечь сбережения от обесценивания, а также получить пассивный доход. Кроме того, это значительно безопаснее, чем хранить наличные дома.

Например, даже если при определенных обстоятельствах ваш банк признают неплатежеспособным, Фонд гарантирования вкладов физических лиц от имени государства выплатит компенсацию (во время военного положения и в течение трех месяцев после его окончания действует полная гарантия, но позже сумма составит 600 тысяч гривен).

На депозит можно положить драгоценные металлы, гривны и иностранную валюту. Правда, средние ставки по вкладам в национальной валюте значительно выше, сейчас это около 13 – 14,5% годовых.

В комментариях 24 Каналу директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев неоднократно подчеркивал, что наиболее популярными и сбалансированными в Украине остаются депозиты сроком на 6 – 9 месяцев, а при благоприятных условиях реальный чистый доход может составить 3 – 4% от суммы вклада. Подробнее о расчетах читайте по ссылке.

Впрочем, это далеко не единственный способ зарабатывать на своих сбережениях. Например, в некоторых странах Европы процентные ставки по депозитам составляют менее 1% годовых или вообще равны нулю. Таким образом граждан поощряют диверсифицировать свои накопления и вкладывать их часть в ценные бумаги.

ОВГЗ

Украинцы же могут одновременно поддерживать государство, покупая ценные бумаги, которые выпускает Минфин для привлечения средств в бюджет.

С помощью ОВГЗ инвестор фактически предоставляет заем под определенный процент. Полученные средства направляются на финансирование оборонных и социальных нужд, а возврат вложений и начисленного дохода гарантируется в полном объеме.

Еще одно преимущество – освобождение от налогообложения (18% НДФЛ и 5% военного сбора). Более того, часть облигаций приносит процентные выплаты в течение срока обращения. Такой инструмент доступен обычным гражданам и относится к числу самых ликвидных финансовых инструментов на украинском рынке капитала.

Напомним, одним из ключевых ориентиров для доходности остается учетная ставка Нацбанка, которая в последний раз пересматривалась на заседании монетарного комитета в четверг, 18 июня.