Біткойн та Ethereum демонструють різну динаміку: як змінився ринок за тиждень

З початку 2023 року ринок криптовалют почав відновлюватися, хоча фіксують й суттєві спади. Відтак у новому матеріалі 24 Каналу розповідаємо про останні зміни у секторі за тиждень.

Станом на 7 травня 2023 року загальна капіталізація ринку криптовалют становить майже 1,2 трильйона доларів США. За останній день ця цифра зросла на 0,68%, за даними порталу CoinMarketCap.

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Останні зміни на ринку криптовалют

Найвідомішою цифровою монетою на ринку залишається біткойн. Курс цієї криптовалюти наразі зупинився на рівні 28 950 доларів. Актуальна ринкова капіталізація біткойна становить 560,50 мільярда доларів.

Минулого тижня, 30 квітня 2023 року, вартість монети зупинилася на позначці у 29 672 доларів, за даними CoinDesk. Максимально біткойн коштував майже 69 тисяч доларів. Рекорд зафіксували у листопаді 2021 року.

Друга за популярністю криптовалюта на ринку – Ethereum – станом на 7 травня демонструє позитивну динаміку на ринку. Цей показник перетнув позначку у 1900 доларів за монету. Цінова капіталізація криптовалюти становить 230,39 мільярда доларів. Тижнем раніше курс Ethereum становив 1885 доларів за монету, інформує CoinDesk.

Актуальні про динаміку інших криптовалют:

Вартість Dogecoin коливається на рівні 0,07769997 долара . Тижнем раніше ціна монети становила 0,07758253 долара США;

коливається на рівні . Тижнем раніше ціна монети становила США; Курс Cardano становить 0,38013900 долара за монету. 30 квітня вартість криптовалюти сягнула 0,38112500 долара ;

становить за монету. 30 квітня вартість криптовалюти сягнула ; Ціна монети Solana коливається на рівні 22,72 долара. В останній день квітня її вартість зупинилася на позначці 22,09 долара США.

Останні прогнози

Інвестор Хамат Паліхапітія заявив, що американські регулятори почали активніше посилювати тиск на криптоіндустрію. У зв'язку з цим він вважає, що криптовалюти у США померли.

Водночас глава компанії Equity Management Associates Ларрі Лепард очікує, "абсолютного колапсу" американського долара. За його словами, це стане потужним поштовхом для біткойна й тоді його ціна злетить до 10 мільйонів доларів.