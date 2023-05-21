Рекорд невідомого токена та втрати інших цифрових монет: як змінився ринок за тиждень

За цей тиждень на ринку криптовалют зафіксували зміну загальної динаміки. Хоче й не обійшлося без сюрпризів. Про основні зміни на ринку – читайте у новому матеріалі 24 Каналу

Загальна капіталізація ринку криптовалют, на момент створення цього матеріалу, становить 1,12 трильйона доларів, згідно з даними CoinMarketCap. За останній день цей показник впав на 0,94%. Тижнем раніше цей показник зупинився на рівні 1,2 трильйона доларів.

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Останні зміни на ринку криптовалют

Станом на 21 травня 2023 року вартість біткойна коливається на рівні 26 872 доларів. Ринкова вартість найвідомішої монети на ринку становить 520,98 мільярда доларів.

Минулий тиждень ця цифрова монета закінчила з позначкою у 26 843 доларів, за даними CoinDesk. За цей період біткойн подешевшав на 0,64%. Максимально біткойн коштував майже 69 тисяч доларів. Цей рекорд зафіксували у листопаді 2021 року.

Курс Ethereum – другої за популярністю монети на ринку – коливається на рівні 1807 доларів за монету. Її ринкову капіталізацію оцінюють у 217,36 мільярда доларів. За останні 7 днів ціна цифрової монети майже не змінилася, інформує CoinDesk. Що за день, що за тиждень вартість Ethereum впала на 0,66%.

Динаміка інших криптовалют на ринку:

Ціна Dogecoin зупинилася на рівні 0,07238244 долара . Тижнем раніше ціна монети становила 0,07226683 долара США. За минулі 7 днів токен подешевшав на 1,70% ;

зупинилася на рівні . Тижнем раніше ціна монети становила США. За минулі 7 днів токен подешевшав на ; Вартість криптовалюти Cardano становить 0,36077700 долара за монету. Попередній тиждень ця монета завершила з ціною на рівні 0,36840000 долара. Спад за тиждень становить 1,21% ;

становить за монету. Попередній тиждень ця монета завершила з ціною на рівні Спад за тиждень становить ; Курс цифрової монети Solana коливається на рівні 19,94 долара. 14 травня монета коштувала 21,10 долара. За тиждень вона подешевшала на 1,48%.

Загалом на ринку фіксують від'ємну динаміку, на момент створення цього матеріалу. Це стосується й усіх вище згаданих криптовалют. Тоді як CoinDesk Market Index на цю мить досягнув позначки у 1186, інформує однойменний портал. За тиждень індекс виріс на 0,39%.

Тренди та прогноз

Крім того, до першої трійки у трендах входять такі цифрові монети, згідно з CoinMarketCap:

Pepe (- 13,22%);

Love Hate Inu (- 21,28%);

Doge CEO (+ 16,17%).

Нагадаємо, що на початку травня токен Pepe зафіксувала один із перших своїх рекордів на ринку всього через 17 днів після створення. Вартість монети злетіла на 7000% та досягла капіталізації у 1,8 мільярда доларів.

Очільник компанії Equity Management Associates Ларрі Лепард очікує, "абсолютного колапсу" американського долара. За його словами, це стане потужним поштовхом для біткойна й тоді його ціна злетить до 10 мільйонів доларів.