Наразі однією із головних новин у світі фінансів стали втрати найзаможнішої людини Азії та індійського мільярдера Гаутама Адані. Крім того, нещодавно змінився й лідер рейтингу Forbes. Про актуальні позиції мільярдерів з першої п'ятірки – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Бернар Арно

Перше місце у рейтингу найзаможніших людей світу займає французький бізнесмен та власник контрольного пакета акцій компанії LVMH Бернар Арно. Мільярдер повернув собі цю позицію у середині грудня 2022 року, змістивши з п'єдесталу Ілона Маска. На момент створення цього матеріалу, світові видання публікують такі дані щодо капіталу Арно та його сім'ї:

Згідно з Forbes, ця сума становить 211,3 мільярда доларів ;

; За версією видання Bloomberg, статки Бернара Арно оцінюють у 190 мільярдів доларів.

Ілон Маск

Далі йде засновник компаній Tesla та SpaceX, а також очільник соціальної мережі Twitter. Загалом за останній рік він зафіксував серйозні втрати. В основному це сталося через стрімке знецінення акцій виробника електрокарів Tesla.

Для прикладу, станом на початок листопада 2022 року американський мільярдер втратив майже 50% від своїх пікових статків. На сьогодні він володіє капіталом у розмірі 181,3 мільярда доларів, за даними Forbes. Тоді як видання Bloomberg оцінює його статки у 167 мільярдів доларів США.

Джефф Безос

У трійку лідерів повернувся засновник компанії Amazon та бізнесмен Джефф Безос. Його фінанси суттєво залежать від позицій акцій корпорації на ринку. На момент створення цього матеріалу, американський підприємець володіє статками у розмірі 125,4 мільярда доларів, згідно з Forbes. Тоді як Bloomberg повідомляє, що його капітал становить 126 мільярдів доларів.

Протягом останніх місяців цю позицію займав індійський мільярдер Гаутам Адані. Протягом трьох останніх торгових сесій поспіль акції компаній Adani Group фіксують серйозні втрати, повідомляє CNBC. Крім того, особистий капітал бізнесмена зменшився на 71 мільярд доларів й схоже, що це не кінець.

Першу п'ятірку закривають глава компанії Oracle Ларрі Еллісон та легендарний інвестор Воррен Баффет. Їхні капітали Forbes оцінює у 112,7 мільярда доларів та 107,9 мільярда доларів відповідно. Вони обидва посилили свої позиції. Додамо, що Баффет очолює рейтинг найщедріших благодійників США.