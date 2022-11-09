Станом на листопад 2022 року Ілон Маск втратив майже половину свого капіталу порівняно з піковим значенням, яке було зафіксоване минулого року.

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Статки Ілона Маска впали майже на 50%

Акції виробника електромобілів Tesla, які становлять важливу частину капіталу американського бізнесмена, 8 жовтня торгувалися за ціною на рівні 186,75 долара за штуку. Річ у тому, що інвестори занепокоєні через новий рівень зайнятості Маска. Мовляв, мільярдер тепер має дбати відразу про кілька дуже потужних компаній.

Загалом з початку року цінні папери Tesla подешевшали на 45%. Тоді як 4 листопада цей показник дорівнював 35%. порівняння Індекси S&P 500 та Nasdaq 100 втратили за цей час 19% та 32% відповідно.

З врахуванням корегування цін на ринку з початку 2022 року Ілон Маск втратив 92 мільярди доларів свого капіталу. Цей показник зупинився на рівні 177 мільярдів доларів США. Цікаво, що лише минулого року статки підприємця та відомого візіонера досягнули пікового рівня у 340 мільярдів доларів. Тоді акції Tesla торгувалися на ринку за ціною на рівні 410 доларів за штуку.

На момент створення цього матеріалу, Ілон Маск володіє капіталом у розмірі 183 мільярдів доларів, а втрати з початку року складають 87,1 мільярда доларів, за даними Bloomberg. Він досі є найбагатшою людиною світу.