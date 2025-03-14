США посилили санкції проти двох критично важливих секторів Росії

США посилили санкції проти Росії. Один із секторів, для якого посилили обмеження, – банківський. Проте санкції вплинуть й на ринок нафти.

США посилили санкції проти Росії

Адміністрація Дональда Трампа запровадила додаткові обмеження на російський нафтовий, газовий і банківський сектори. США ухвалили рішення про подальше обмеження доступу для Росії до їхніх платіжних систем, пише 24 Канал з посиланням на CBS News.

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Йдеться про рішення Міністерства фінансів США не продовжувати винятковий режим терміном на 60 днів для російських банків, які потрапили під санкції, але могли продовжувати обробляти платежі за продаж нафти. Банки з Росії могли працювати в таких умовах згідно з рішенням з адміністрації Джо Байдена.

Рішення чинної влади США призвело до того, що відразу декілька російських банків втратили доступ до платіжних систем США. Це означає, що вони більше не зможуть проводити транзакцій, які пов'язані з енергетичним сектором.

Які банки Росії були звільнені від санкцій та мали доступ до платіжних систем США:

Внешнеэкономбанк,

Банк «ФК «Открытие»,

Совкомбанк,

Сбербанк,

ВТБ Банк,

Альфа-Банк,

Росбанк,

Банк Зенит,

Банк Санкт-Петербург,

Центральний банк Росії.

Як рішення США вплине на ринок нафти

Рішення США щодо російських банків країнам вплине на ринок нафти. Річ у тому, що країнам, які купують російську нафту, буде складніше це робити. Зокрема, прогнозують, що ціни на нафту на цьому фоні можуть зрости до 5 доларів за барель. Це досить помітне зростання цін на нафту, оскільки в останні тижні еталонні бренди суттєво подешевшали.

Крім того, США посилили санкційні обмеження проти Росії, коли адміністрація Трампа намагається переконати Росії погодитися на припинення вогню в Україні на 30 днів. Цікаво, що 14 березня ціни на нафту зросли, оскільки ринок реагує на зменшення перспектив швидкого завершення війни в Україні, що могло б відновити постачання російських енергоносіїв.