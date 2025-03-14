США усилили санкции против России

Администрация Дональда Трампа ввела дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы. США приняли решение о дальнейшем ограничении доступа для России к их платежным системам, пишет 24 Канал со ссылкой на CBS News.

Стоит внимания Сильный удар: какие потери зафиксировала России после обвала экспорта одного из самых ценных ресурсов

Речь идет о решении Министерства финансов США не продлевать исключительный режим сроком на 60 дней для российских банков, которые попали под санкции, но могли продолжать обрабатывать платежи за продажу нефти. Банки из России могли работать в таких условиях согласно решению из администрации Джо Байдена.

Решение действующей власти США привело к тому, что сразу несколько российских банков потеряли доступ к платежным системам США. Это означает, что они больше не смогут проводить транзакций, которые связаны с энергетическим сектором.

Какие банки России были освобождены от санкций и имели доступ к платежным системам США:

Внешэкономбанк,

Банк "ФК "Открытие",

Совкомбанк,

Сбербанк,

ВТБ Банк,

Альфа-Банк,

Росбанк,

Банк Зеніт,

Банк Санкт-Петербург,

Центральный банк России.

Как решение США повлияет на рынок нефти

Решение США в отношении российских банков странам повлияет на рынок нефти. Дело в том, что странам, которые покупают российскую нефть, будет сложнее это делать. В частности, прогнозируют, что цены на нефть на этом фоне могут вырасти до 5 долларов за баррель. Это достаточно заметный рост цен на нефть, поскольку в последние недели эталонные бренды существенно подешевели.

Кроме того, США усилили санкционные ограничения против России, когда администрация Трампа пытается убедить Россию согласиться на прекращение огня в Украине на 30 дней. Интересно, что 14 марта цены на нефть выросли, поскольку рынок реагирует на уменьшение перспектив быстрого завершения войны в Украине, что могло бы восстановить поставки российских энергоносителей.