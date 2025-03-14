Світові ціни на нафту на сьогодні

У п'ятницю, 14 березня, еталонні бренди нафти зростають в ціні. Ринок нафти реагує на перспективи завершення війни в Україні, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нафта відіграла частину втрат, які зафіксували на попередній торговій сесії. Днем раніше ціни на нафту впали на понад 1%. Одна з головних причин – це зменшення перспектив швидкого завершення війни в Україні, що могло б відновити постачання російських енергоносіїв.

Цікаво! Експорт нафти з Саудівської Аравії до Китаю може обвалитися до мінімуму за понад рік. Очікують, що спад припаде на квітень.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 46 центів або на 0,7%. Сорт нафти торгується на рівні 70,34 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подорожчала на 48 центів або на 0,7%. Проте за минулу сесію бренд нафти впав на 1,7%. Американська нафта наразі коштує 67,03 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: