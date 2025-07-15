Скільки нафти імпортує Україна?

У 2024 році Україна імпортувала паливно-енергетичних товарів на загальну суму 8,9 мільярда доларів. Це на 1,47 мільярда доларів, або 14,2% менше порівняно з попереднім роком, пише 24 Канал з посиланням на аналітичний центр DiXi Group.

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Основу цього імпорту становила нафта та нафтопродукти, які забезпечили 76,6% від загального обсягу закупівель у грошовому еквіваленті. Значно менші обсяги припадали на електроенергію та нафтові гази (по 7,5%), а також на кам’яне вугілля (4,5%).

Цікаво! У 2021 році, до початку повномасштабної війни, структура імпорту енергоресурсів суттєво відрізнялася від нинішньої. Тоді нафта та нафтопродукти займали 37,6% від загального обсягу, нафтові гази – 33,4%, кам’яне вугілля – 16,7%, а електроенергія становила лише 0,6%.

Звідки Україна імпортує нафту?

За 6 місяців 2024 року Україна ввезла 7,56 млн тонн нафти та нафтопродуктів на суму 6,82 мільярда доларів. Це на 1,01 мільярда доларів, або 12,9% менше, ніж у 2023 році.

Найбільші постачальники нафти в Україну:

Греція – 19,3%;

Польща – 13,1%;

Литва – 10%;

Туреччина – 8,8%.

Примітно! Частка Індії суттєво зменшилася – з 13% у 2023 році до 1,4% у 2024-му.