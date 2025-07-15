Сколько нефти импортирует Украина?

В 2024 году Украина импортировала топливно-энергетических товаров на общую сумму 8,9 миллиардов долларов. Это на 1,47 миллиарда долларов, или 14,2% меньше по сравнению с предыдущим годом, пишет 24 Канал со ссылкой на аналитический центр DiXi Group.

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Основу этого импорта составляла нефть и нефтепродукты, которые обеспечили 76,6% от общего объема закупок в денежном эквиваленте. Значительно меньшие объемы приходились на электроэнергию и нефтяные газы (по 7,5%), а также на каменный уголь (4,5%).

Интересно! В 2021 году, до начала полномасштабной войны, структура импорта энергоресурсов существенно отличалась от нынешней. Тогда нефть и нефтепродукты занимали 37,6% от общего объема, нефтяные газы – 33,4%, каменный уголь – 16,7%, а электроэнергия составляла лишь 0,6%.

Откуда Украина импортирует нефть?

За 6 месяцев 2024 года Украина ввезла 7,56 млн тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 6,82 миллиарда долларов. Это на 1,01 миллиарда долларов, или 12,9% меньше, чем в 2023 году.

Крупнейшие поставщики нефти в Украину:

Греция – 19,3%;

Польша – 13,1%;

Литва – 10%;

Турция – 8,8%.

Примечательно! Доля Индии существенно уменьшилась – с 13% в 2023 году до 1,4% в 2024-м.