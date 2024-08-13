Потужний український банк запустив нову послугу для клієнтів та похвалився першими успіхами

Державний "Ощадбанк" представив новий функціонал для своїх клієнтів. Нововведення стосується фізичних осіб-підприємців.

"Ощадбанк" створив нову послугу для клієнтів

Український банк повідомив, що відтепер рахунок для фізичних осіб-підприємців можна буде відкривати дистанційно. Для цього потрібно буде скористатися порталом ОщадБізнес та підтвердити особу через застосунок Дія.

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В "Ощадбанку" додають, що дистанційне відкриття рахунку для ФОП буде займати всього кілька хвилин. Алгоритм дій виглядає так:

Верифікація у системі ОщадБізнес та в Дії за QR-кодом;

Після автоматичного завантаження даних з ЄДР в анкеті потрібно обрати відділення для обслуговування, додаткові послуги за бажанням тощо;

Підписання документів за допомогою електронного підпису (КЕП), після чого вони надійдуть до банку.

Протягом тестового режиму, який тривав місяць, "Ощадбанк" отримав понад 1000 відповідних заявок. Зокрема, за цей період уже встигли відкрити близько 400 рахунків онлайн.

Над реалізацією нової функції для банку працювала компанія "Фінтех Про". В "Ощадбанк" наголосили, що нову функцію додали задля подальшої цифровізації послуг банку задля спрощення доступу підприємців різних рівнів до фінансових інструментів.

Що відомо про прибутки "Ощадбанку" Державний банк Державний банк входить до десятки найприбутковіших банків України у 2024 році. "Ощадбанк" посідає друге місце з чистим прибуток за перші 4 місяці поточного року оцінили у 6,47 мільярда гривень. Цей показник зріс втричі порівняно з даними за 2023 рік. Тоді йшлося про суму у розмірі 2,7 мільярда гривень.

Нагадаємо, що у середині серпня ще один державний банк – ПриватБанк – оголосив про нововведення для клієнтів. Проте цей кредитор додав ще одну послугу для осіб, які продають або купують щось в інтернеті.