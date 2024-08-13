Потужний український банк запустив нову послугу для клієнтів та похвалився першими успіхами
Джерело:"Ощадбанк"
Державний "Ощадбанк" представив новий функціонал для своїх клієнтів. Нововведення стосується фізичних осіб-підприємців.
"Ощадбанк" створив нову послугу для клієнтів
Український банк повідомив, що відтепер рахунок для фізичних осіб-підприємців можна буде відкривати дистанційно. Для цього потрібно буде скористатися порталом ОщадБізнес та підтвердити особу через застосунок Дія.
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В "Ощадбанку" додають, що дистанційне відкриття рахунку для ФОП буде займати всього кілька хвилин. Алгоритм дій виглядає так:
- Верифікація у системі ОщадБізнес та в Дії за QR-кодом;
- Після автоматичного завантаження даних з ЄДР в анкеті потрібно обрати відділення для обслуговування, додаткові послуги за бажанням тощо;
- Підписання документів за допомогою електронного підпису (КЕП), після чого вони надійдуть до банку.
Над реалізацією нової функції для банку працювала компанія "Фінтех Про". В "Ощадбанк" наголосили, що нову функцію додали задля подальшої цифровізації послуг банку задля спрощення доступу підприємців різних рівнів до фінансових інструментів.
Що відомо про прибутки "Ощадбанку"Державний банк входить до десятки найприбутковіших банків України у 2024 році. "Ощадбанк" посідає друге місце з чистим прибуток за перші 4 місяці поточного року оцінили у 6,47 мільярда гривень. Цей показник зріс втричі порівняно з даними за 2023 рік. Тоді йшлося про суму у розмірі 2,7 мільярда гривень.
Нагадаємо, що у середині серпня ще один державний банк – ПриватБанк – оголосив про нововведення для клієнтів. Проте цей кредитор додав ще одну послугу для осіб, які продають або купують щось в інтернеті.