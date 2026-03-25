Судна можуть перетинати Ормузьку протоку: Іран висунув умову

Іран сказав, що судна можуть перетинати Ормузьку протоку. Проте це можливо, лише, якщо вони не підтримують акти агресії проти іранської держави та погоджуються з правилами, що затвердив Тегеран.

Які саме судна пускатиме Іран?

До того ж судна можуть скористатися безпечним проходом "у координації з компетентними іранськими органами", повідомляє Bloomberg.

Хоча Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вже заявив, що Іран повинен тримати протоку закритою, у листі викладено чіткішу та більш нюансовану позицію. Це ще один приклад того, як країна претендує на суверенітет над водним шляхом,

– вказує видання.

Стало відомо, що Іран почав стягувати транзитні збори з деяких комерційних суден, які намагаються пройти через Ормузьку протоку. Ці платежі сягають 2 мільйонів доларів, повідомляє Bloomberg.

Зауважимо, що наразі сировині ринки демонструють надзвичайну волатильність. Річ у тім, що трейдери намагаються оцінити, коли саме припиниться конфлікт на Близькому Сході та Ормузька протока повністю відкриється.

Хоча у вівторок ціни на нафту зросли через поновлення побоювань щодо ескалації конфлікту, ф'ючерси можуть впасти за будь-якої ознаки того, що судна зможуть вільніше пересуватися водним шляхом,

– йдеться у повідомленні.

