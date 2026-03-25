Судна можуть перетинати Ормузьку протоку: Іран висунув умову
- Іран дозволяє суднам перетинати Ормузьку протоку, якщо вони не підтримують акти агресії проти іранської держави та дотримуються правил, затверджених Тегераном.
- Іран стягує транзитні збори з деяких комерційних суден, що проходять через Ормузьку протоку.
Іран сказав, що судна можуть перетинати Ормузьку протоку. Проте це можливо, лише, якщо вони не підтримують акти агресії проти іранської держави та погоджуються з правилами, що затвердив Тегеран.
Які саме судна пускатиме Іран?
До того ж судна можуть скористатися безпечним проходом "у координації з компетентними іранськими органами", повідомляє Bloomberg.
Хоча Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вже заявив, що Іран повинен тримати протоку закритою, у листі викладено чіткішу та більш нюансовану позицію. Це ще один приклад того, як країна претендує на суверенітет над водним шляхом,
– вказує видання.
Стало відомо, що Іран почав стягувати транзитні збори з деяких комерційних суден, які намагаються пройти через Ормузьку протоку. Ці платежі сягають 2 мільйонів доларів, повідомляє Bloomberg.
Зауважимо, що наразі сировині ринки демонструють надзвичайну волатильність. Річ у тім, що трейдери намагаються оцінити, коли саме припиниться конфлікт на Близькому Сході та Ормузька протока повністю відкриється.
Хоча у вівторок ціни на нафту зросли через поновлення побоювань щодо ескалації конфлікту, ф'ючерси можуть впасти за будь-якої ознаки того, що судна зможуть вільніше пересуватися водним шляхом,
– йдеться у повідомленні.
Що важливо знати про Ормузьку протоку зараз?
Війна на Близькому Сході розпочалася ще в кінці лютого. Вона триває вже 4 тижні. Через цей конфлікт Ормузька протока майже повністю перекрита.
Для розуміння, саме через Ормуз щодня перевозились п'ята частина світового обсягу нафти та газу. До того ж цим шляхом транспортувалась значна кількість металів та навіть – харчів. Через майже повне блокування Ормузької протоки, такі товари не перевозяться. Відповідно, у багатьох галузях відчутне зростання цін.
Раніше іранські сили наполягали, що будь-яке судно, яке буде намагатись пройти цей шлях, атакуватимуть. Контроль над Ормузом Іран здійснює, завдяки мінуванню та безпілотникам.