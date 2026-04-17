Ціни на нафту рекордно знижуються через відкриття Ормузької протоки
- Іран відкрив Ормузьку протоку, що призвело до зниження цін на нафту майже на 10% за кілька хвилин.
- Відкриття протоки є тимчасовим і діє до кінця перемир'я між Ізраїлем та Ліваном, яке триватиме 10 днів.
Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки. Тепер через неї зможуть проходити комерційні судна. Такі новини спричинили стрімке зниження цін на нафту.
Що відомо про відкриття Ормузької протоки?
Після відкриття Ормузької протоки ціни на нафту впали на майже 10%, буквально за декілька хвилин, повідомляє Reuters.
Саме так ринок відреагував на заяву міністра закордонних справ Ірану про відкриття Ормузької протоки. Зауважимо, що цей шлях буде доступний тимчасово.
Річ у тім, що, станом на зараз, Іран вирішив відкрити Ормузьку протоку лише до кінця перемир'я між Ізраїлем та Ліваном. Про домовленості між цими двома країнами вчора оголосив Трамп.
Зверніть увагу! Як відомо, Ліван та Ізраїль погодили 10-денне перемир'я, повідомляє RTE.
На момент написання публікації, ситуація з цінами на нафту, як повідомляє видання Trading Economics, така
- Нафта марки Brent коштує – 89,16 (-9,73%) долара за барель.
- Американська нафта WTI має ціну – 83,70 (-10,97%) долара за барель.
Що важливо знати про Ормузьку протоку?
Іран заблокував Ормузьку протоку майже з самого початку конфлікту на Близькому Сході. Тобто, з кінця лютого.Перекриття цього шляху сколихнуло світові ринки. Вартість нафти різко полетіла вгору і сягала – понад 100 доларів за барель.
Потрібно розуміти, що Ормузька протока це надважливий шлях. Саме ним проходила майже п'ята частина світової нафти.
У понеділок 13 квітня про часткову блокаду Ормузької протоки оголосили США. Вони повідомили, що обмеження стосуються лише тих суден, які виходять та входять у іранські порти. Такі дії американських сил є наслідком невдалих переговорів на минулих вихідних.