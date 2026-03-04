Вдалося прорватися: танкер перетнув Ормузьку протоку

Танкер зміг пройти через Ормузьку протоку. Наразі судно прямує до порту Об’єднаних Арабських Еміратів. Саме там має відбутися його завантаження сирою нафтою.

Як танкер зміг прорватися через Ормузьку протоку?

Стало відомо, що танкер Suezmax Pola вимкнув свій трекер AIS, аби непомітно пройти Ормузьку протоку. Це сталося пізно ввечері 2 березня, повідомляє Reuters.

Вимкнення відбулося, коли судно наблизилось до протоки. А 3 березня танкер знову з'явився на радарах, але вже біля Абу-Дабі.

Анонімні джерела повідомили, що:

судно наразі прямує до порту Джебель-Дханна;

там його мають завантажити сирою нафтою сорту Murban;

призначена ця нафта для Таїланду.

Дані відстеження суден Vortexa показали, що транзит танкерів для перевезення сирої нафти через протоку скоротився до чотирьох суден 1 березня, наступного дня після початку бойових дій, порівняно з середнім показником 24 на день з січня,

– вказує видання.

Станом на 2 березня було відомо про приблизно 150 суден, які стоять на мілині в районі Ормузької протоки. Декілька танкерів було уражено. До того ж одне з суден загорілося, повідомляє Reuters.

Яка ситуація виникла в Ормузькій протоці?