Експорт із Близького Сходу відновлюється

Основний внесок у відновлення зробили Саудівська Аравія та ОАЕ, тоді як загальний показник також охоплює Ірак, Оман, Катар, Кувейт та Іран, пише Reuters із посиланням на нові дані Kpler.

Однією з причин стало пожвавлення перевезень через Ормузьку протоку, обсяг яких у перший місяць осені може сягнути близько 7,4 мільйона барелів на добу. Зокрема, Саудівська Аравія перенаправила туди частину експорту з порту Янбу на Червоному морі після атак, які пошкодили нафтопровід East-West.

Минулого тижня через Ормузьку протоку пройшли 19 надвеликих нафтових танкерів, кожен із яких перевозив близько 2 мільйонів барелів саудівської сировини. Окрім того, ці дані не враховують судна, які могли рухатися з вимкненими транспондерами.

Цікаво! У вересні королівство може експортувати приблизно 5,4 мільйона барелів на добу – проти 2,446 мільйона у серпні.

Для порівняння, до початку війни через Ормузьку протоку щодня проходило орієнтовно 125 великих комерційних суден, зокрема танкери, газовози, балкери та контейнеровози. На маршрут припадало близько 20% світових постачань нафти та СПГ.

Нагадаємо, раніше Іран пропонував відновити судноплавство там у межах мирних домовленостей, за якими вимагав зняття американської морської блокади своїх портів.