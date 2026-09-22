У чому суть пропозиції Тегерану

Як повідомив для Reuters високопоставлений чиновник із Тегерану, там готові знову відкрити стратегічний морський маршрут протягом семи днів, однак лише якщо США послаблять військовий тиск і знімуть блокаду з іранських портів.

США мають офіційно заявити про намір врегулювати це питання дипломатичним шляхом, а потім узгодити терміни подальших кроків,

– наголосив посадовець.

За його словами, делегація Ірану вже перебуває в Нью-Йорку для участі в Генасамблеї ООН і має всі повноваження для відновлення діалогу. Відповідну пропозицію передали через посередників нібито ще 16 вересня, а деталі угоди про припинення бойових дій сторони можуть узгодити безпосередньо під час заходу.

До слова, іранський президент Масуд Пезешкіан уже вирушив до США, однак зустрічі з Дональдом Трампом буцімто не заплановано.

Як це вплинуло на ціну нафти

Ймовірно, останні повідомлення ЗМІ стали позитивним сигналом для ринку, тож у вівторок, 22 вересня, котирування змінилися:

листопадові ф'ючерси на Brent подешевшали, скинувши ще 89 центів, тобто ще 0,89% – до 99,45 долара за барель ;

; тоді як жовтневі ф'ючерси на американську WTI подешевшали на 1,09 долара, тобто 1,14% – до 94,69 долара за барель.

Як зазначив старший економіст Capital Economics Хамад Хуссейн, це може свідчити про те, що дипломатичні зусилля починають давати результати, хоча для досягнення довгострокового врегулювання сторонам ще доведеться розв'язати низку питань, зокрема щодо зборів за прохід суден Ормузькою протокою.

Окрім того, увага учасників ринку цього тижня буде прикута до зустрічей Дональда Трампа зі світовими лідерами в межах Генасамблеї ООН, що відбуватимуться на тлі нестабільної ситуації на Близькому Сході та повномасштабної війни Росії проти України.