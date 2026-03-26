Прохід через Ормузьку протоку можуть відкрити за гроші: Іран розглядає варіанти

Наразі іранський уряд працює над законопроєктом, що передбачає стягнення збору з суден, які хочуть пройти Ормузьку протоку. Остаточний план має бути узгоджено наступного тижня.

Що відомо про новий законопроєкт Ірану?

Цей законопроєкт юридично визнає контроль Ірану над Ормузькою протокою, повідомляє Bloomberg з посиланням на напівофіційне інформаційне агентство Fars.

Тегеранське законодавство формалізує односторонню угоду, про яку вже широко повідомляла судноплавна галузь, згідно з якою з суден стягується неофіційний збір у розмірі 2 мільйонів доларів,

– вказує видання.

Зауважимо, що про стягнення плати стало відомо ще декілька днів тому. Саме тоді вартість "проходження" і оцінили у 2 мільйони доларів, повідомляє Bloomberg.

Потрібно розуміти, що така ситуація є справжнім викликом для світового судноплавства. Адже компанії прагнуть "врятувати" екіпажі та вантажі, що застрягли в Перській затоці. Водночас вони не хочуть стикатися з ризиками для безпеки та санкціями.

Це (введення плати за походження Ормузької протоки – 24 Канал) сприятиме перешкоджанню світовій торгівлі, де ми – протягом останніх ста років або близько того — користувалися свободою судноплавства,

– сказала керівник відділу врегулювання претензій у морському страховому брокері Cambiaso Risso Asia Аманда Бйорн.

Що важливо знати про Ормузьку протоку?