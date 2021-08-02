У деяких країнах знову починають посилювати карантинні заходи та проводити повторну вакцинацію. На фоні цього експертка з фінансів та письменниця Сьюзен Орман заявила, що людям необхідно стати "воїнами", щоб захистити себе та свої гроші від штаму Дельта.

Варте уваги Навчатися у найкращих: з яких успішних інвесторів та мільярдерів варто брати приклад

Будьте обережні з великими покупками

Орман зазначила, що зараз не найкращий час для придбання нового смартфона або автомобіля, оскільки невідомо що буде далі. За її словами, це час, щоб економити всіма можливими способами. Для тих, хто впевнений у своїх фінансових можливостях, Орман радить створити гаманець для чогось практичного. Наприклад, страхування життя, щоб захистити людей, які від вас залежать.

Не панікуйте та не продавайте акції

Після того, як фондові ринки почали падати через першу хвилю пандемії, Сьюзен Орман заявила, що інвесторам варто було радіти, адже вони могли купувати цінні активи за нижчими цінами.

Чи можуть акції продовжувати падати? Звичайно. Після Другої світової війни у нас було 12 "ведмежих" ринків. Середні втрати становили близько 35%, і хоча акції в середньому падали понад рік, вони, зазвичай, відновлювали свої позиції через два роки, а потім зростали до нових максимумів,

– написала експертка.

За її словами, якщо інвестори панікують через свої вкладення, то вони можуть отримати допомогу, найнявши власного фінансового консультанта за доступними цінами. Ці послуги зараз доступні в Інтернеті, тож це можна зробити абсолютно безпечно. Крім того, Орлан підмітила, що не варто припиняти інвестувати, швидше навпаки. Вона порадила зосередити увагу на довгостроковій перспективі.

Cьюзен Орман розповіла, як захистити свої гроші / Фото Unsplash

Розрізняйте бажання та необхідність

Експертка з фінансів наголосила, що зараз особливо важливо розуміти, що вам потрібно насправді, а що ви просто хочете. Це особливо актуально, коли люди втрачають роботу та скорочуються доходи.

Я можу дозволити собі нову машину, але навіщо мені витрачати гроші на це? Просто тому, що у вас є гроші, не означає, що ви повинні витрачати гроші даремно. Ніколи не слід витрачати гроші даремно,

– заявила Орлан.

Зверніть увагу на компанії, які платять дивіденди

Орман каже, що крах на ринку у 2020 році ще раз підтвердив, що важливо мати в інвестиційному портфелі дивідендні акції незалежно від обсягу інвестицій. Адже навіть коли ринок нестабільний, інвестор все одно отримає певний дохід. Дивіденди зазвичай виплачують кожного кварталу. Якщо компанія платить 1 долар за акцію в рік, а в інвестора є 1000 акцій, то він буде отримувати 250 доларів кожні три місяці.

Цікаво У "серці" польської поліції таємно майнили біткойн: чи причетні до цього правоохоронці

Дивіденди Це виплати, які отримують власники акцій (привілейованих і простих іменних акцій) підприємства за підсумками його роботи, в залежності від кількості та виду цінних паперів, що їм належать.

Старайтеся відкладати більше

Сьогодні, ймовірно, багатьом буде складно заощаджувати більше на випадок непередбачених ситуацій. Загалом експерти радять, що кожен повинен мати фінансову подушку, з допомогою якої можна буде жити протягом 3 – 6 місяців. Проте, Орман зауважила, що пандемія коронавірусу створила новий стандарт – 3 роки.

Ми бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій в експертів Forex Club.