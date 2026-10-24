Перекази між родичами: чи слід платити податки за гроші від батьків

Чи оподатковують гроші, які отримані від родичів

Однак на широке коло близьких людей поширюється "нульова ставка", про що зазначив Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Данило Гетманцев Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ні, платежі на рахунки родичам не оподатковуються, не оподатковувались і оподатковуватися не будуть. Відповідно до вимог статті 174 ПКУ за 0 ставкою оподатковуються об'єкти спадщини та дарування, що успадковуються членами сім'ї фізичної особи, що відноситься до першого та другого ступеня споріднення.

До цієї категорії належать чоловік, дружина, діти, батьки, а також рідні брати, сестри, бабусі, дідусі та онуки.

Зауважте! Перекази коштів від цих людей є абсолютно легальним доходом, з якого держава не стягує жодних відсотків.

Це правило діяло раніше і залишається незмінним зараз. Тому жодних додаткових звітів подавати не доведеться.

Окремо варто виділити ситуації з поверненням боргів. Згідно з Податковим кодексом України, поворотна фінансова допомога також не є об'єктом оподаткування.

Це означає, що якщо будь-яка людина позичила вам певну суму, а згодом ви повернули ці гроші на її рахунок, платити податок на доходи фізичних осіб чи військовий збір не потрібно. Такі транзакції не вважаються прибутком.

Нагадаємо, що інші правила починають діяти, якщо фінансовий подарунок робить людина, яка не входить до переліку близьких родичів. У такому разі дохід оподатковується за ставкою:

5% податку на доходи;

5% військового збору.

Отримувачу доведеться відобразити ці кошти у своїй річній декларації, якщо податки не сплатили під час нотаріального оформлення подарунка.

Зокрема, великий переказ на банківську картку не означає автоматичного блокування рахунку. Але іноді подібні дії можуть закінчитися фінансовим моніторингом.