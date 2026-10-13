Чому банк може заблокувати картку через великий переказ

Банки в Україні зобов'язані здійснювати фінансовий моніторинг і перевіряти операції клієнтів, щоб запобігати відмиванню незаконно отриманих доходів та фінансуванню тероризму, повідомляє НБУ. Для цього вони аналізують не лише суму переказу, а й характер операції, інформацію про відправника й отримувача та відповідність руху коштів відомостям про клієнта.

Тому навіть переказ від родича, продаж автомобіля чи отримання грошей за нерухомість може стати приводом для додаткової перевірки, якщо операція нетипова для конкретного клієнта. Водночас сам факт отримання великої суми не означає, що банк обов'язково заблокує картку.

Важливо! Розрізняйте тимчасове призупинення окремої операції, обмеження використання картки та блокування коштів на рахунку. Це різні заходи, які можуть застосовуватися залежно від обставин і вимог законодавства. Банк також може відхилити платіж через установлені ліміти або з міркувань безпеки.

Окремо варто знати про поріг у 400 тисяч гривень. Ця сума фігурує в законодавстві про фінансовий моніторинг як порогова для фінансових операцій за наявності визначених законом ознак. Проте переказ на 400 тисяч гривень або більше не означає автоматичного блокування картки: значення мають обставини операції та критерії, передбачені законом. Водночас банк може зацікавитися й меншою сумою, якщо операція видається підозрілою.

Що робити, якщо банк перевіряє переказ або заблокував картку

Якщо банк призупинив операцію чи обмежив доступ до картки, насамперед варто звернутися до служби підтримки фінустанови через офіційний застосунок, номер телефону або відділення. Потрібно з'ясувати, чи йдеться про відхилення конкретного платежу, тимчасове обмеження картки або перевірку за правилами фінансового моніторингу.

Зверніть увагу! Банк може попросити пояснити походження грошей і надати документи, що підтверджують підставу переказу. Залежно від ситуації це можуть бути договір купівлі-продажу, документи про отримання спадщини, довідка про доходи, договір дарування або інші підтвердження законного походження коштів.

Якщо переказ пов'язаний із продажем майна чи отриманням оплати за роботу, варто зберігати відповідні договори та підтвердження платежів. Це допоможе швидше відповісти на запит банку. Не слід намагатися обходити перевірки, штучно розділяючи одну велику суму на багато дрібних переказів: такі дії самі можуть викликати додаткові запитання.

Важливо! Якщо клієнт вважає обмеження неправомірним, він може подати офіційне звернення до банку та попросити письмово пояснити рішення й порядок його оскарження. Якщо питання не вдалося владнати, можна звернутися до Національного банку України. Водночас можливість і строки відновлення операцій залежать від причини обмеження та конкретних обставин.

Отже, щоб великий переказ не став неприємним сюрпризом, варто користуватися власним рахунком, зберігати документи про походження коштів і заздалегідь уточнювати в банку вимоги до значних операцій. Це не гарантує відсутності перевірки, але допоможе підтвердити законність переказу.

До речі, раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку можуть переказувати гроші через Приват24, однак для таких операцій діють обмеження. Зокрема, для переказів на картки інших людей та за реквізитами IBAN встановлено місячний ліміт, а конкретні умови залежать від виду операції.