Що відомо про повірку лічильників газу?

Повірка відбувається кожні кілька років, про що пише Вінницька філія "Газмережі".

Термін повірку залежить від типу лічильника:

для лічильників класу 1,0 міжповірочний інтервал становить 2 роки,

класу 1,5 – 8 років.

Важливо! Газові лічильники можна застосовувати лише якщо вони пройшли повірку.

Слід одразу зазначити: повірка лічильників газу для населення є безплатною. Вона загалом включена в тариф розподілу газу.

Але зробити повірку повністю на місці неможливо. Річ у тім, що прилад обліку потрібно буде демонтувати, забрати, а згодом встановити. Іноді це може тривати до двох тижнів.

У Нафтогазі зокрема назвали причини, коли людина може зробити запит на проведення позачергової повірки лічильника:

якщо сумнівається у правильності показань;

було пошкоджено відбиток повірочного тавра;

лічильник не експлуатувався тривалий час.

Усі роботи з періодичної повірки, а також демонтаж, транспортування та монтаж лічильника газу здійснюється коштом Оператора газорозподільного механізму регіону проживання.

Зверніть увагу! Якщо за результатами повірки несправність лічильника не підтверджується, то витрати на процедуру сплачує вже саме споживач. Вартість подібної повірки становить до 1 000 гривень.

