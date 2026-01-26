Что известно о поверке счетчиков газа?

Поверка происходит каждые несколько лет, о чем пишет Винницкий филиал "Газосети".

Срок поверки зависит от типа счетчика:

для счетчиков класса 1,0 межповерочный интервал составляет 2 года,

класса 1,5 – 8 лет.

Важно! Газовые счетчики можно применять только если они прошли поверку.

Следует сразу отметить: поверка счетчиков газа для населения является бесплатной. Она в целом включена в тариф распределения газа.

Но сделать поверку полностью на месте невозможно. Дело в том, что прибор учета нужно будет демонтировать, забрать, а затем установить. Иногда это может длиться до двух недель.

У Нафтогазе в частности назвали причины, когда человек может сделать запрос на проведение внеочередной поверки счетчика:

если сомневается в правильности показаний;

был поврежден отпечаток поверочного клейма;

счетчик не эксплуатировался длительное время.

Все работы по периодической поверке, а также демонтаж, транспортировки и монтаж счетчика газа осуществляется за счет Оператора газораспределительного механизма региона проживания.

Обратите внимание! Если по результатам поверки неисправность счетчика не подтверждается, то расходы на процедуру платит уже сам потребитель. Стоимость подобной поверки составляет до 1 000 гривен.

