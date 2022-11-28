Податки та рахунки за комунальні послуги можна буде сплачувати по-новому

28 листопада 2022 , 18:02
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Ярослав Железняк

Українські парламентарі з комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики у понеділок, 28 листопада, підтримали законопроєкт про оподаткування платіжних систем. Народний обранець Ярослав Железняк поділився деталями.

За словами народного депутата, вище згаданий законопроєкт пропонує низку позитивних нововведень для безготівкових розрахунків в Україні. 

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Українці зможуть використовувати електроні гроші для нових цілей

Ярослав Железняк виокремив кілька новацій. Серед них:

  • Легалізація електронних грошей;
  • Урівняння рахунків електронних гаманців до рахунків у класичних банках;
  • Податки можна буде сплачувати за допомогою цифрових грошей;
  • Інновації також стосуються сплати комунальних послуг. Відтепер для оплати рахунків можна буде використовувати електронні гроші.

Що таке електронні гроші

Це одиниці вартості, що зберігаються в електронному вигляді, випущені емітентом електронних грошей для виконання платіжних операцій. В Україні емітентом електронних грошей можуть бути банки, НБУ, іноземні фінансові установи.

Народний обранець наголосив, що на час війни обіг електронних грошей в України обмежили. Він також додав, що цей сектор будуть розвивати після завершення війни.

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Автор: Віта Свірневська