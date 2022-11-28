По словам народного депутата, вышеупомянутый законопроект предлагает ряд положительных нововведений для безналичных расчетов в Украине.

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Украинцы смогут использовать электронные деньги для новых целей

Ярослав Железняк выделил несколько новаций. Среди них:

Легализация электронных денег;

Уравнение счетов электронных кошельков к счетам в классических банках;

счетов электронных кошельков к счетам в классических банках; Налоги можно будет платить с помощью цифровых денег;

платить с помощью цифровых денег; Инновации также касаются оплаты коммунальных услуг. Теперь для оплаты счетов можно будет использовать электронные деньги.

Что такое электронные деньги Это хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные эмитентом электронных денег для выполнения платежных операций. В Украине эмитентом электронных денег могут являться банки, НБУ, иностранные финансовые учреждения.

Народный избранник подчеркнул, что на время войны обращение электронных денег в Украине было ограничено. Он также добавил, что этот сектор будут развиваться после войны.

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