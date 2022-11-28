По словам народного депутата, вышеупомянутый законопроект предлагает ряд положительных нововведений для безналичных расчетов в Украине.
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Украинцы смогут использовать электронные деньги для новых целей
Ярослав Железняк выделил несколько новаций. Среди них:
- Легализация электронных денег;
- Уравнение счетов электронных кошельков к счетам в классических банках;
- Налоги можно будет платить с помощью цифровых денег;
- Инновации также касаются оплаты коммунальных услуг. Теперь для оплаты счетов можно будет использовать электронные деньги.
Что такое электронные деньгиЭто хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные эмитентом электронных денег для выполнения платежных операций. В Украине эмитентом электронных денег могут являться банки, НБУ, иностранные финансовые учреждения.
Народный избранник подчеркнул, что на время войны обращение электронных денег в Украине было ограничено. Он также добавил, что этот сектор будут развиваться после войны.
Более актуальные финансовые новости:
- В Китае вспыхнули массовые протесты из-за политики нулевой терпимости в стране. Рынки сразу отреагировали на новости. Акции на мировых биржах и нефть начали дешеветь;
- Минфин США выдал лицензию одной из крупнейших корпораций в мире по восстановлению добычи нефти в Венесуэле. Это поможет увеличить объемы предложения на рынке.