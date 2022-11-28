За словами народного депутата, вище згаданий законопроєкт пропонує низку позитивних нововведень для безготівкових розрахунків в Україні.

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Українці зможуть використовувати електроні гроші для нових цілей

Ярослав Железняк виокремив кілька новацій. Серед них:

Легалізація електронних грошей;

Урівняння рахунків електронних гаманців до рахунків у класичних банках;

рахунків електронних гаманців до рахунків у класичних банках; Податки можна буде сплачувати за допомогою цифрових грошей;

сплачувати за допомогою цифрових грошей; Інновації також стосуються сплати комунальних послуг. Відтепер для оплати рахунків можна буде використовувати електронні гроші.

Що таке електронні гроші Це одиниці вартості, що зберігаються в електронному вигляді, випущені емітентом електронних грошей для виконання платіжних операцій. В Україні емітентом електронних грошей можуть бути банки, НБУ, іноземні фінансові установи.

Народний обранець наголосив, що на час війни обіг електронних грошей в України обмежили. Він також додав, що цей сектор будуть розвивати після завершення війни.

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