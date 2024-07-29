Китай робить ставку на "зелену" енергетику

Державний оператор електромережі Китаю (State Grid Corp. of China) у 2024 році інвестує у свою інфраструктуру рекордну суму. Це пов'язано із планами країни щодо переходу на "зелену" енергетику.

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Китай – це країна, яка все ще суттєво залежить від вугільної енергетики, але активно працює над переходом на відновлювані джерела енергії. Проте розвитку цього процесу заважає недостатня пропускна спроможність мереж. Відтак, виникають проблеми з передачею сонячної та вітрової енергії від місць виробництва до споживачів.

Тож державна корпорація прагне усунути "вузькі місця" у передачі електроенергії, а також підтримати розвиток відновлюваних джерел енергії в країні. Йдеться про 83 мільярди доларів. Збільшення інвестицій становить 13%.