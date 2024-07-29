Шахраї використали Ілона Маска у масштабній афері

У фейковому ролику Ілон Маск обіцяє безоплатну роздачу різних цифрових монет. Відео від кіберзлочинців, який видали за виступ мільярдера, переглянули понад 70 тисяч осіб.

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Шахраї зробили так, що у глядачів було враження, що вони дивляться онлайн-трансляцію конференції Bitcoin 2024, яка була у Нешвіллі. Нагадаємо, що на заході був Дональд Трамп, який поділився своїми планами щодо криптовалюти у разі перемоги на президентських виборах у США.

У ролику згенерованим штучним інтелектом Ілон Маск нібито вказав адресу, на яку усі охочі могли надсилати будь-яку суму у криптовалюті, а натомість отримати назад вдвічі більшу суму. У результаті аферисти отримали від людей, які повірили у заяви "Ілона Маска", криптовалюти на 28 586 доларів.