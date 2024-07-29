Китай делает ставку на "зеленую" энергетику

Государственный оператор электросети Китая (State Grid Corp. of China) в 2024 году инвестирует в свою инфраструктуру рекордную сумму. Это связано с планами страны по переходу на "зеленую" энергетику.

Обратите внимание "Илон Маск" присоединился к масштабной афере криптомошенников

Китай – это страна, которая все еще существенно зависит от угольной энергетики, но активно работает над переходом на возобновляемые источники энергии. Однако развитию этого процесса мешает недостаточная пропускная способность сетей. Поэтому, возникают проблемы с передачей солнечной и ветровой энергии от мест производства к потребителям.

Поэтому государственная корпорация стремится устранить "узкие места" в передаче электроэнергии, а также поддержать развитие возобновляемых источников энергии в стране. Речь идет о 83 миллиардах долларов. Увеличение инвестиций составляет 13%.