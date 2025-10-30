Він оцінюється в трильйон доларів: OpenAI готує новий проєкт
- OpenAI готується до первинного публічного розміщення акцій (IPO) з оцінкою в 1 трильйон доларів, яке може відбутися у 2027 році.
- Компанія планує залучити не менш як 60 мільярдів доларів інвестицій для реалізації цього проєкту.
OpenAI готується до первинного публічного розміщення акцій (IPO). Воно може стати найбільшим в історії. Уже зараз його оцінюють в приблизно 1 трильйон доларів.
Що відомо про акції OpenAI?
OpenAI може подати документи до Комісії з цінних паперів США вже незабаром. Імовірно, це відбудеться у другій половині 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зверніть увагу! Офіційний вихід на біржу, імовірно, відбудеться у 2027 році.
Як повідомляють джерела, для реалізації цього проєкту може бути залучено не менш як 60 мільярдів доларів інвестицій. Проте це не кінцева ціна. Усе залежить від темпів зростання бізнесу.
Водночас представники OpenAI кажуть, що IPO не їх пріоритетний проєкт. Компанія прагне розвивати штучний інтелект і побудувати стійкий бізнес.
Підготовка до IPO сигналізує про нову необхідність для розробника ChatGPT вийти на публічні ринки зараз, коли завершено складну реструктуризацію, яка зменшує його залежність від Microsoft,
– повідомляє видання.
Зауважимо, що зараз компанія контролюється некомерційним фондом OpenAI Foundation. Він володіє 26% акцій OpenAI Group. Щобільше, за даними Reuters, цей фонд може отримати більшу частку, якщо будуть досягнуті певні фінансові цілі.
Що потрібно знати про OpenAI зараз?
Імовірно, річний дохід OpenAI до кінця 2025 може скласти – 20 мільярдів доларів. Водночас зараз компанія демонструє лише збитки.
Станом на тепер, Microsoft володіє приблизно – 27% акцій компанії після інвестицій на суму 13 мільярдів доларів. Також частки OpenAI розподілились між SoftBank, Thrive Capital та іншими.