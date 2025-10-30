Он оценивается в триллион долларов: OpenAI готовит новый проект

OpenAI готовится к первичному публичному размещению акций (IPO). Оно может стать крупнейшим в истории. Уже сейчас его оценивают в примерно 1 триллион долларов.

Что известно об акциях OpenAI?

OpenAI может подать документы в Комиссию по ценным бумагам США уже скоро. Предположительно, это произойдет во второй половине 2026 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Официальный выход на биржу, вероятно, состоится в 2027 году.

Как сообщают источники, для реализации этого проекта может быть привлечено не менее 60 миллиардов долларов инвестиций. Однако это не конечная цена. Все зависит от темпов роста бизнеса.

В то же время представители OpenAI говорят, что IPO не их приоритетный проект. Компания стремится развивать искусственный интеллект и построить устойчивый бизнес.

Подготовка к IPO сигнализирует о новой необходимости для разработчика ChatGPT выйти на публичные рынки сейчас, когда завершена сложная реструктуризация, которая уменьшает его зависимость от Microsoft,

– сообщает издание.

Заметим, что сейчас компания контролируется некоммерческим фондом OpenAI Foundation. Он владеет 26% акций OpenAI Group. Более того, по данным Reuters, этот фонд может получить большую долю, если будут достигнуты определенные финансовые цели.

Что нужно знать об OpenAI сейчас?