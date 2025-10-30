Он оценивается в триллион долларов: OpenAI готовит новый проект
OpenAI готовится к первичному публичному размещению акций (IPO). Оно может стать крупнейшим в истории. Уже сейчас его оценивают в примерно 1 триллион долларов.
Что известно об акциях OpenAI?
OpenAI может подать документы в Комиссию по ценным бумагам США уже скоро. Предположительно, это произойдет во второй половине 2026 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Обратите внимание! Официальный выход на биржу, вероятно, состоится в 2027 году.
Как сообщают источники, для реализации этого проекта может быть привлечено не менее 60 миллиардов долларов инвестиций. Однако это не конечная цена. Все зависит от темпов роста бизнеса.
В то же время представители OpenAI говорят, что IPO не их приоритетный проект. Компания стремится развивать искусственный интеллект и построить устойчивый бизнес.
Подготовка к IPO сигнализирует о новой необходимости для разработчика ChatGPT выйти на публичные рынки сейчас, когда завершена сложная реструктуризация, которая уменьшает его зависимость от Microsoft,
– сообщает издание.
Заметим, что сейчас компания контролируется некоммерческим фондом OpenAI Foundation. Он владеет 26% акций OpenAI Group. Более того, по данным Reuters, этот фонд может получить большую долю, если будут достигнуты определенные финансовые цели.
Что нужно знать об OpenAI сейчас?
Предположительно, годовой доход OpenAI до конца 2025 может составить – 20 миллиардов долларов. В то же время сейчас компания демонстрирует только убытки.
По состоянию на теперь, Microsoft владеет примерно – 27% акций компании после инвестиций на сумму 13 миллиардов долларов. Также доли OpenAI распределились между SoftBank, Thrive Capital и другими.