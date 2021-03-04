ОПЕК+ узгодили видобуток нафти на квітень: ціни одразу пішли врогу

Джерело:Bloomberg
Країни-експортери нафти ОПЕК+ вирішили не збільшувати обсяги нафтовидобування у квітні. Таке рішення призвело до подорожчання сировини на 5%.
Що цікаво, учасники ринку сподівались, що обсяги виростуть на 1,5 мільйонів барелів на добу. Про це пише Bloomberg.
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Аналітики прогнозували, що Саудівська Аравія збільшить обсяги, однак, у квітні країна продовжить скорочення на 1 мільйонів барелів на добу, як в лютому – березні.
Водночас російська служба BBC повідомляє, що Росія та Казахстан єдині планують збільшити обсяги нафтовидобування у квітні.
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Як змінились ціни на нафту
У 2020 році країни ОПЕК+ історично домовились скоротити видобування нафти через спалах коронавірусу у світі. Пандемія сильно вдарила по ринку та спричинила різкий обвал цін на нафту.Ви професійний інвестор або тільки хочете дізнатися, що таке фінансові ринки і як на них можна заробляти? Замовте безкоштовну онлайн консультацію експертів Forex Club і отримаєте відповіді на всі ваші запитання.