В ОПЕК погіршили прогноз щодо попиту на нафту у 2021 році

Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) погіршили свій прогноз щодо світового зростання попиту на паливо у 2021 році. Зростання складе 5,6 мільйона барелів на добу замість, раніше очікуваних, 5,8 мільйона барелів.

Такі цифри зазначені в доповіді технічного комітету ОПЕК. Невтішний прогноз зробили перед черговим засіданням моніторингового міністерського комітету альянсу.

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Що прогнозують в ОПЕК

Дефіцит нафти на світовому ринку у 2021 році становитиме 0,8 мільйона барелів на добу. У прогнозі, зробленому на початку березня, очікувалось, що він досягне позначки у 1,2 мільйона барелів.

Такі ризики з'явились через невизначеність з подальшою ситуацією з коронавірусом у світі. У документі зазначається, що невпевненість на нафтовому ринку підтверджуються й стрибками котирувань бареля.

"Ми зрозуміли, що дані про попит необхідно переглянути, щоб врахувати останні події на ринку, а не настрої першої половини березня", – заявив один з делегатів комітету ОПЕК.

Альтернативний сценарій розвитку подій

У доповіді, крім базового прогнозу, також представили альтернативний сценарій розвитку подій. Згідно з ним, попит на нафту буде відновлюватися, але меншими темпами. В результаті, він може скласти 4,1 мільйона барелів на добу. При цьому на ринку має утворитись не дефіцит, а профіцит пропозиції нафти в 0,6 мільйона барелів на добу.

Ціни на нафту станом на 31 березня

Напередодні зустрічі міністрів ОПЕК ціни на нафту почали рости в надії, що країни-експортери продовжить обмеження поставок сировини до травня. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.