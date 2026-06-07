Це буде вже четвертий раз: яке рішення готує ОПЕК+ щодо нафти

ОПЕК+ планує в неділю, 7 червня, вже четверте поспіль погодити підвищення цільових обсягів видобутку нафти за стільки ж місяців. Про це повідомили три джерела в ОПЕК+.

Що відомо про рішення ОПЕК+

І це навіть попри те, що війна США з Іраном продовжує заважати кільком членам групи збільшувати видобуток, про що пише Reuters.

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Війна в Ірані скоротила потоки нафти через Ормузьку протоку, спричинивши найбільшу в історії світову кризу постачання. А ключові члени ОПЕК+, включно з Саудівською Аравією, не змогли повністю задовольнити попит клієнтів із кінця лютого.

Нагадаємо! Криза для ОПЕК+ загострилася, коли Об’єднані Арабські Емірати залишили Організацію країн-експортерів нафти після майже 60 років членства.

Сім ключових країн ОПЕК+, до яких входять ОПЕК та союзні виробники, зокрема Росія, збільшили свої квоти видобутку з квітня по червень майже на 600 тисяч барелів на добу. Насправді видобуток групи впав через обмеження експорту з боку країн Перської затоки

У квітні він становив у середньому 33,19 мільйона барелів на добу проти 42,77 мільйона у лютому, згідно з даними ОПЕК.

У неділю, ймовірно, ці сім країн збільшать цільові показники приблизно на 188 тисяч барелів на добу з липня, повідомили джерела,

– йдеться у матеріалі.

Це такий самий обсяг, як підвищення в червні, яке було зменшене з щомісячних збільшень на 206 тисяч барелів у травні та квітні, щоб врахувати вихід ОАЕ.

ОПЕК і ОПЕК+ проведуть у неділю чотири засідання, перше з яких – засідання комітету з моніторингу. Сім із 21 учасника ОПЕК+, які мають зустрітися пізніше в неділю, – це Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Росія та Оман.

Зауважте! Повна міністерська зустріч ОПЕК+ також запланована на неділю, але, як очікується, не внесе змін у загальну політику видобутку.

Що ще відомо щодо ОПЕК

Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що ОПЕК+ збільшить видобуток нафти на 188 тисяч барелів на добу у червні. І це попри вихід ОАЕ з формату.

Аналітики вважають, що ОПЕК+ намагається зберегти видимість стабільності. Однак ризики зростають.

Згодом стало відомо, що ОПЕК+ хоче продовжувати збільшувати квоти – ще щонайменше на декілька місяців. Процес збільшення квот планують завершити до вересня.

Водночас деякі основні члени організації, не зможуть забезпечити таке збільшення через блокування Ормузької протоки.