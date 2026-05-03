ОПЕК підвищує квоти на видобуток нафти на тлі виходу ОАЕ

Країни ОПЕК+ домовилися трохи підвищити обсяги видобутку нафти у червні, попри нещодавній вихід Об’єднаних Арабських Еміратів із формату. Сім держав на чолі із Саудівською Аравією та Росією планують добувати більше на близько 188 тисяч барелів на добу.

Про це пише Bloomberg.

Як план щодо видобутку нафти мають у ОПЕК?

Такий крок не став несподіванкою – подібне помірне збільшення прогнозували ще до демаршу ОАЕ. Водночас реальні обсяги нарощування поки під питанням: усе залежить від ситуації навколо Ормузької протоки, яка залишається заблокованою через конфлікт США та Ірану.

Тим часом Абу-Дабі вже сигналізує про власні амбіції. Державна компанія Adnoc оголосила про масштабну інвестиційну програму – близько 200 мільярдів дирхамів (приблизно 55 мільярдів доларів) підуть на розширення видобутку та переробки. Це ще раз підкреслює давнє суперництво між ОАЕ та Саудівською Аравією – як у нафтовій політиці, так і в боротьбі за вплив у регіоні.

В самих Еміратах прямо дали зрозуміти: нинішня геополітична ситуація стала зручним моментом, щоб вийти з угоди без серйозного розгойдування ринку.

Аналітики ж звертають увагу, що ОПЕК+ намагається зберегти видимість стабільності, попри внутрішні тріщини. Фактично альянс продовжує діяти за старою логікою, ніби нічого не сталося.

Втім, ризики зростають. Вихід ОАЕ може послабити контроль картелю над цінами, а також відкриває для Еміратів можливість вільно нарощувати видобуток. У перспективі це може вилитися у нові цінові війни.

