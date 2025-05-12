Нафтові доходи Росії під загрозою: усе через ОПЕК+, яка може розпастися

Росія може опинитися в дуже складній ситуації на ринку нафти. Усе через досить тривожні перспективи для ОПЕК+.

ОПЕК+ може розпастися

Країни ОПЕК+ у 2025 році збільшують видобуток нафти. До цього нафтовий картель роками провадив політику обмеженого видобутку нафти. Це почалося з пандемії коронавірусу, коли ціни на нафту різко впали на тлі стрімкого обвалу економічної активності у світі, пише 24 Канал з посиланням на NV.

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Крім того, все виглядає так, що Саудівська Аравія розуміє, що практики скорочення обсягів видобування нафти, яку використовували для утримання цін на нафту, більше не буде діяти. Зокрема, Саудівська Аравія готова до тривалого періоду низьких цін на нафту. Саудитів турбувало те, що деякі країни не дотримувалися квот на видобуток.

Що таке ОПЕК+ Це картель, створений нафтовидобувними країнами для стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти. Членами організації наразі є 12 країн: Алжир, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія.



На тлі різкого падіння цін на нафту у 2016 році до ініціатив ОПЕК для контролю ситуації на ринку вирішили долучитися ще 10 країн – Росія, Казахстан, Мексика, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзія, Оман, Південний Судан та Судан. Це і стало ОПЕК+.

Чим розпад ОПЕК+ загрожує Росії

Водночас Саудівська Аравія на поточному етапі просто не хоче допустити різкого розвалу ОПЕК+. Експерт Михайло Крутіхін заявив, що розпад нафтового картелю можливий вже до кінця поточного року. Він наголосив, що Саудівська Аравія діє дуже обережно, оскільки розуміє, що у майбутньому країни будуть самостійно вирішувати, скільки нафти видобувати. Тож королівство поступово планує витісняти Росію з Азії, який є головним ринком збуту. Для цього саудити підвищили ціни на нафту на травень для клієнтів з Азії.

Розпад ОПЕК+ буде означати, що країни зможуть постачати на ринку стільки нафти, скільки зможуть. Це становить загрозу для Росії. Річ у тому, що багатьох країн собівартість видобутку нафти нижча, ніж в Росії. Тож, російській нафті буде складно конкурувати на світовому ринку. Покупці будуть мати великий вибір, оскільки на ринку буде багато дешевої нафти, яку забезпечать такі країни:

Ірак;

Кувейт.

Саудівська Аравія;

ОАЕ;

Бразилія;

Гайана.

Як результат, Росії буде вкрай складно продавати нафту з прибутком.