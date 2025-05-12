ОПЕК+ может распасться

Страны ОПЕК+ в 2025 году увеличивают добычу нефти. До этого нефтяной картель годами проводил политику ограниченной добычи нефти. Это началось с пандемии коронавируса, когда цены на нефть резко упали на фоне стремительного обвала экономической активности в мире, пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Кроме того, все выглядит так, что Саудовская Аравия понимает, что практики сокращения объемов добычи нефти, которую использовали для удержания цен на нефть, больше не будет действовать. В частности, Саудовская Аравия готова к длительному периоду низких цен на нефть. Саудитов беспокоило то, что некоторые страны не придерживались квот на добычу.

Что такое ОПЕК+ Это картель, создан нефтедобывающими странами для стабилизации цен на нефть. Членами этой организации являются страны, чья экономика зависит от доходов от экспорта нефти. Членами организации сейчас являются 12 стран: Алжир, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Республика Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия.



На фоне резкого падения цен на нефть в 2016 году к инициативам ОПЕК для контроля ситуации на рынке решили присоединиться еще 10 стран – Россия, Казахстан, Мексика, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Оман, Южный Судан и Судан. Это и стало ОПЕК+.

Чем распад ОПЕК+ грозит России

В то же время Саудовская Аравия на текущем этапе просто не хочет допустить резкого развала ОПЕК+. Эксперт Михаил Крутихин заявил, что распад нефтяного картеля возможен уже до конца текущего года. Он отметил, что Саудовская Аравия действует очень осторожно, поскольку понимает, что в будущем страны будут самостоятельно решать, сколько нефти добывать. Поэтому королевство постепенно планирует вытеснять Россию из Азии, который является главным рынком сбыта. Для этого саудиты повысили цены на нефть на май для клиентов из Азии.

Распад ОПЕК+ будет означать, что страны смогут поставлять на рынке столько нефти, сколько смогут. Это представляет угрозу для России. Дело в том, что многих стран себестоимость добычи нефти ниже, чем в России. Поэтому, российской нефти будет сложно конкурировать на мировом рынке. Покупатели будут иметь большой выбор, поскольку на рынке будет много дешевой нефти, которую обеспечат такие страны:

Ирак;

Кувейт.

Саудовская Аравия;

ОАЭ;

Бразилия;

Гайана.

Как результат, России будет крайне сложно продавать нефть с прибылью.