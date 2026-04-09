Валюта дорожчає перед вихідними: який офіційний курс на 10 квітня встановив Нацбанк

Нацбанк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 10 квітня. Наприкінці робочого тижня і долар, і євро здорожчали.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 9 квітня торгується по 43,37 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилась на 12 копійок проти 8 квітня. Офіційний курс євро становить 50,75 гривні, отже його ціна зросла на 48 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 10 квітня курс валют буде таким:

долар – 43,46 гривні (+9 копійок);

євро – 50,79 гривні (+4 копійки).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 9 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,20 гривні , а продаж – по 43,73 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,49 гривні , а продаж – по 43,60 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,70 гривні, а продаж – по 43,65 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 9 квітня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,40 гривні , а продаж – по 51,16 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 50,60 гривні , а продаж – по 50,91 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,43 гривні, а продаж – по 50,01 гривні.

Яка ситуація на валютному ринку перед Великоднем?